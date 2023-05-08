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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сампдория
Удинезе - Сампдория: обзор матча 08 мая 2023
Удинезе
08.05.2023, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
9'
Р. Перейра
34'
А. Масина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Сампдория
Желтая карточка
А. Масина
90'
+3
89'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Ф. Джуричич
89'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Г. Уинкс
88'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
М. Габбиадини
88'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
Т. Ринкон
Замена
С. Пафунди
️️️️
Р. Перейра
84'
83'
Замена
Хесе
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Н. Перес
️️️️
Ф. Эбоселе
78'
Замена
И. Удогие
️️️️
М. Зеегелар
78'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ф. Товен
63'
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
63'
61'
Желтая карточка
Т. Ауджелло
Желтая карточка
Р. Бекао
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Масина
Пас отдал
З. Ловрич
34'
28'
Желтая карточка
Г. Уинкс
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
Пас отдал
Ф. Эбоселе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Флориан Товен
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Лазар Самарджич
АП
9
Вивальду
ЦФ
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
4
Зеегелар
50
Бекао
15
Бийол
25
Масина
15
Уолес
2
Эбоселе
4
Ловрич
37
Перейра
10
Товен
90
Несторовски
3-2-2-1-2
30
Равалья
29
Мурру
17
Нуйтинк
22
Гюнтер
59
Дзаноли
3
Ауджелло
4
Уинкс
8
Ринкон
31
Джуричич
11
Габбиадини
27
Квальярелла
4
Зеегелар
13
Удогие
13
Удогие
4
Зеегелар
2
Эбоселе
18
Перес
18
Перес
2
Эбоселе
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
37
Перейра
20
Пафунди
20
Пафунди
37
Перейра
10
Товен
10
Самарджич
10
Самарджич
10
Товен
8
Ринкон
20
Паолетти
20
Паолетти
8
Ринкон
31
Джуричич
27
Кюизанс
27
Кюизанс
31
Джуричич
4
Уинкс
6
Ильхан
6
Ильхан
4
Уинкс
27
Квальярелла
10
Хесе
10
Хесе
27
Квальярелла
11
Габбиадини
29
Ламмерс
29
Ламмерс
11
Габбиадини
Остались в запасе
Удинезе
Сампдория
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
9
Вивальду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
16
Мартин Турк
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
9
Вивальду
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Удинезе - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
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