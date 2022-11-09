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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сампдория
Торино - Сампдория: обзор матча 09 ноября 2022
Торино
09.11.2022, среда, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
29'
Н. Радоньич
59'
Н. Влашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Сампдория
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Н. Влашич
90'
+2
Замена
Д. Сек
️️️️
Н. Радоньич
88'
83'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Б. Амионе
83'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Т. Ринкон
80'
Желтая карточка
О. Колли
70'
Замена
А. Феррари
️️️️
Д. Мурильо
68'
Замена
В. Верре
️️️️
Ж. Йепес
68'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ф. Джуричич
ГОЛ! 2:0!
Н. Влашич
Пас отдал
М. Войвода
59'
52'
Желтая карточка
Ж. Йепес
ГОЛ! 1:0!
Н. Радоньич
Пас отдал
Н. Влашич
29'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
П. Схюрс
23'
20'
Желтая карточка
Б. Амионе
Желтая карточка
С. Риччи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Иван Юрич
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Сампдория
14
Никита Контини
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-2-2-3
32
Милинкович-Савич
90
Синго
4
Зима
4
Схюрс
15
Родригес
23
Войвода
17
Линетти
21
Риччи
28
Радоньич
45
Влашич
59
Миранчук
3-3-1-1-2
25
Аудеро
24
Мурильо
25
Колли
2
Амионе
18
Берешиньски
21
Йепес
3
Ауджелло
8
Ринкон
31
Джуричич
9
Монтеваго
9
Капуто
4
Схюрс
4
Буонджорно
4
Буонджорно
4
Схюрс
45
Влашич
6
Ильхан
6
Ильхан
45
Влашич
28
Радоньич
19
Сек
19
Сек
28
Радоньич
2
Амионе
29
Мурру
29
Мурру
2
Амионе
24
Мурильо
25
Феррари
25
Феррари
24
Мурильо
8
Ринкон
12
Вильяр
12
Вильяр
8
Ринкон
21
Йепес
26
Верре
26
Верре
21
Йепес
31
Джуричич
11
Габбиадини
11
Габбиадини
31
Джуричич
Остались в запасе
Торино
Сампдория
99
Этрит Бериша
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
14
Никита Контини
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Торино - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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