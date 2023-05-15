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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Эмполи
Сампдория - Эмполи: обзор матча 15 мая 2023
Сампдория
15.05.2023, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
34'
А. Дзаноли
90+3'
Р. Пикколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Эмполи
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Пикколи
Пас отдал
Т. Эбуехи
86'
Желтая карточка
Ф. Паризи
85'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
А. Грасси
85'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Н. Камбьяги
Замена
Н. Мурру
️️️️
Б. Амионе
81'
Желтая карточка
М. Габбиадини
77'
75'
Желтая карточка
Н. Камбьяги
72'
Желтая карточка
М. Пьяца
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Ф. Квальярелла
67'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
59'
56'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Т. Бальданци
56'
Замена
М. Дестро
️️️️
Л. Хендерсон
43'
Желтая карточка
А. Грасси
ГОЛ! 1:0!
А. Дзаноли
Пас отдал
Ф. Квальярелла
34'
32'
Замена
А. Исмайли
️️️️
С. Валюкевич
Желтая карточка
Б. Амионе
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Теласко Сеговия
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Равалья
22
Гюнтер
17
Нуйтинк
2
Амионе
3
Ауджелло
59
Дзаноли
4
Уинкс
8
Ринкон
31
Джуричич
11
Габбиадини
27
Квальярелла
4-3-2-1
25
Викарио
24
Эбуехи
6
Валюкевич
5
Луперто
65
Паризи
33
Грасси
18
Марин
6
Хендерсон
8
Бальданци
28
Камбьяги
9
Капуто
2
Амионе
29
Мурру
29
Мурру
2
Амионе
27
Квальярелла
29
Ламмерс
29
Ламмерс
27
Квальярелла
6
Валюкевич
44
Исмайли
44
Исмайли
6
Валюкевич
33
Грасси
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
33
Грасси
28
Камбьяги
91
Пикколи
91
Пикколи
28
Камбьяги
6
Хендерсон
21
Дестро
21
Дестро
6
Хендерсон
8
Бальданци
7
Пьяца
7
Пьяца
8
Бальданци
Остались в запасе
Сампдория
Эмполи
16
Мартин Турк
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Теласко Сеговия
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Хесе
ЛВ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Теласко Сеговия
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Хесе
ЛВ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Сампдория - Эмполи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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