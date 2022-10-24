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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Сампдория
Кремонезе - Сампдория: обзор матча 24 октября 2022
Кремонезе
24.10.2022, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
78'
О. Колли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Сампдория
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
С. Мейте
82'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
Ч. Пикель
82'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Э. Валери
82'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Л. Лочошвили
82'
78'
ГОЛ! 0:1!
О. Колли
Пас отдал
М. Габбиадини
Желтая карточка
С. Мейте
74'
74'
Желтая карточка
М. Габбиадини
Желтая карточка
Ч. Пикель
70'
Желтая карточка
Л. Серникола
67'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
С. Дессер
65'
61'
Замена
Ж. Йепес
️️️️
Т. Ринкон
61'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. Сабири
59'
Желтая карточка
Б. Амионе
54'
Замена
М. Лери
️️️️
И. Пуссетто
46'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Н. Мурру
46'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
В. Верре
30'
Желтая карточка
А. Сабири
7'
Желтая карточка
О. Колли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Сампдория
14
Никита Контини
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-3-2-2
29
Карнесекки
4
Айву
15
Бьянкетти
24
Лочошвили
17
Серникола
18
Пикель
14
Валери
8
Мейте
25
Аскасибар
29
Окереке
9
Дессер
4-3-2-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
2
Амионе
25
Колли
29
Мурру
26
Верре
10
Сабири
8
Ринкон
23
Пуссетто
31
Джуричич
9
Капуто
14
Валери
12
Куальята
12
Куальята
14
Валери
18
Пикель
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
18
Пикель
24
Лочошвили
92
Буонаюто
92
Буонаюто
24
Лочошвили
9
Дессер
9
Чиофани
9
Чиофани
9
Дессер
8
Мейте
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
8
Мейте
29
Мурру
3
Ауджелло
3
Ауджелло
29
Мурру
8
Ринкон
21
Йепес
21
Йепес
8
Ринкон
26
Верре
12
Вильяр
12
Вильяр
26
Верре
23
Пуссетто
7
Лери
7
Лери
23
Пуссетто
10
Сабири
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Сабири
Остались в запасе
Кремонезе
Сампдория
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
14
Никита Контини
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Статистика матча Кремонезе - Сампдория
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
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