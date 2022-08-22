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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ювентус
Сампдория - Ювентус: обзор матча 22 августа 2022
Сампдория
22.08.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Ювентус
90'
+1
Желтая карточка
Н. Ровелла
Желтая карточка
В. Верре
87'
85'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Локателли
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Капуто
78'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Р. Виейра
78'
77'
Замена
М. Кен
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Ф. Джуричич
73'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
73'
Замена
В. Верре
️️️️
Т. Ринкон
68'
Желтая карточка
М. Лери
62'
62'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
У. МакКенни
46'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
А. Сандро
44'
Желтая карточка
А. Сандро
Желтая карточка
Ф. Джуричич
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
14
Никита Контини
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Денис Закария
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-3-2-1
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Колли
25
Феррари
18
Берешиньски
14
Виейра
8
Ринкон
10
Сабири
31
Джуричич
7
Лери
9
Капуто
4-1-3-1-1
1
Перин
13
Данило
3
Бремер
24
Ругани
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
22
МакКенни
18
Костич
28
Влахович
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
14
Виейра
23
Депаоли
23
Депаоли
14
Виейра
8
Ринкон
26
Верре
26
Верре
8
Ринкон
31
Джуричич
12
Вильяр
12
Вильяр
31
Джуричич
9
Капуто
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Капуто
26
Сандро
22
Де Шильо
22
Де Шильо
26
Сандро
5
Локателли
6
Ровелла
6
Ровелла
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
21
Миретти
22
МакКенни
7
Куадрадо
9
Кен
9
Кен
7
Куадрадо
Остались в запасе
Сампдория
Ювентус
14
Никита Контини
ВР
30
Никола Равалья
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
30
Никола Равалья
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сампдория - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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