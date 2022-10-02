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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Монца
Сампдория - Монца: обзор матча 02 октября 2022
Сампдория
02.10.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 3
Завершен
Монца
11'
М. Пессина
67'
Д. Капрари
90+5'
С. Сенси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Монца
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
С. Сенси
Пас отдал
С. Биринделли
83'
Замена
А. Барберис
️️️️
Д. Капрари
83'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
М. Пессина
Замена
И. Пуссетто
️️️️
М. Габбиадини
74'
71'
Замена
Д. Донати
️️️️
П. Чиурриа
71'
Замена
С. Биринделли
️️️️
А. Иццо
Замена
В. Верре
️️️️
Ф. Джуричич
68'
Замена
А. Конти
️️️️
Б. Берешиньски
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
Д. Капрари
61'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Д. Мота
Замена
Р. Виейра
️️️️
Г. Вильяр
57'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Капуто
57'
48'
Желтая карточка
Д. Мота
45'
+1
Желтая карточка
М. Пессина
Желтая карточка
Б. Берешиньски
22'
Желтая карточка
Д. Мурильо
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Пессина
Пас отдал
П. Чиурриа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Сампдория
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Колли
24
Мурильо
18
Берешиньски
12
Вильяр
8
Ринкон
10
Сабири
31
Джуричич
9
Капуто
11
Габбиадини
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
5
Калдирола
4
Мари
4
Иццо
30
Аугусто
6
Ровелла
8
Сенси
26
Чиурриа
32
Пессина
46
Мота
10
Капрари
18
Берешиньски
13
Конти
13
Конти
18
Берешиньски
12
Вильяр
14
Виейра
14
Виейра
12
Вильяр
31
Джуричич
26
Верре
26
Верре
31
Джуричич
11
Габбиадини
23
Пуссетто
23
Пуссетто
11
Габбиадини
9
Капуто
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Капуто
4
Иццо
19
Биринделли
19
Биринделли
4
Иццо
26
Чиурриа
2
Донати
2
Донати
26
Чиурриа
10
Капрари
51
Барберис
51
Барберис
10
Капрари
32
Пессина
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
32
Пессина
46
Мота
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
46
Мота
Остались в запасе
Сампдория
Монца
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Сампдория - Монца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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