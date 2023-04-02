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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 02 апреля 2023
Рома
02.04.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
57'
Д. Вейналдум
88'
П. Дибала (П)
90+4'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Сампдория
ГОЛ! 3:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
О. Сольбаккен
90'
+4
89'
Замена
Л. Малагрида
️️️️
Г. Уинкс
89'
Замена
Хесе
️️️️
А. Дзаноли
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Дибала
88'
Замена
З. Челик
️️️️
Н. Залевски
87'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Л. Пеллегрини
80'
70'
Желтая карточка
Г. Уинкс
68'
Желтая карточка
Ф. Паолетти
67'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
М. Габбиадини
67'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
Т. Ринкон
Желтая карточка
К. Смоллинг
60'
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Н. Матич
57'
55'
Замена
Н. Мурру
️️️️
М. Кюизанс
52'
Вторая желтая
Д. Мурильо
49'
Желтая карточка
А. Дзаноли
Желтая карточка
Л. Спинаццола
21'
11'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Желтая карточка
Т. Абрахам
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
21
Жерар Йепес
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
37
Спинаццола
6
Смоллинг
3
Льоренте
59
Залевски
18
Матич
23
Вейналдум
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
18
Абрахам
21
Дибала
4-3-2-1
30
Равалья
59
Дзаноли
24
Мурильо
2
Амионе
3
Ауджелло
27
Кюизанс
4
Уинкс
8
Ринкон
7
Лери
31
Джуричич
11
Габбиадини
59
Залевски
2
Челик
2
Челик
59
Залевски
7
Пеллегрини
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
7
Пеллегрини
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
27
Кюизанс
29
Мурру
29
Мурру
27
Кюизанс
8
Ринкон
20
Паолетти
20
Паолетти
8
Ринкон
4
Уинкс
77
Малагрида
77
Малагрида
4
Уинкс
59
Дзаноли
10
Хесе
10
Хесе
59
Дзаноли
11
Габбиадини
29
Ламмерс
29
Ламмерс
11
Габбиадини
Остались в запасе
Рома
Сампдория
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
16
Мартин Турк
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Рома - Сампдория
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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