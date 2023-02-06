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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Сампдория
Монца - Сампдория: обзор матча 06 февраля 2023
Монца
06.02.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 2
Завершен
Сампдория
32'
А. Петанья
90+7'
М. Пессина (П)
12'
М. Габбиадини
58'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Сампдория
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Пессина
90'
+7
90'
Желтая карточка
Т. Ринкон
85'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
М. Лери
Замена
А. Колпани
️️️️
Д. Мота
79'
Замена
М. Валоти
️️️️
Л. Калдирола
79'
Желтая карточка
Д. Капрари
78'
74'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
С. Ламмерс
Замена
С. Биринделли
️️️️
П. Чиурриа
72'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Х. Мачин
72'
68'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
Ф. Джуричич
64'
Желтая карточка
Б. Амионе
58'
ГОЛ! 1:2!
М. Габбиадини
Замена
Марлон
️️️️
А. Иццо
57'
Желтая карточка
А. Иццо
51'
46'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
М. Кюизанс
46'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Б. Нуйтинк
34'
Желтая карточка
М. Лери
ГОЛ! 1:1!
А. Петанья
Пас отдал
К. Аугусто
32'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
С. Ламмерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Марлон
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
21
Жерар Йепес
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-2-3
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
4
Мари
5
Калдирола
4
Иццо
16
Мачин
32
Пессина
26
Чиурриа
37
Петанья
46
Мота
10
Капрари
4-2-2-2
25
Аудеро
2
Амионе
17
Нуйтинк
22
Гюнтер
3
Ауджелло
4
Уинкс
27
Кюизанс
7
Лери
31
Джуричич
29
Ламмерс
11
Габбиадини
4
Иццо
4
Марлон
4
Марлон
4
Иццо
26
Чиурриа
19
Биринделли
19
Биринделли
26
Чиурриа
16
Мачин
6
Ровелла
6
Ровелла
16
Мачин
5
Калдирола
10
Валоти
10
Валоти
5
Калдирола
46
Мота
28
Колпани
28
Колпани
46
Мота
17
Нуйтинк
29
Мурру
29
Мурру
17
Нуйтинк
7
Лери
59
Дзаноли
59
Дзаноли
7
Лери
31
Джуричич
20
Паолетти
20
Паолетти
31
Джуричич
27
Кюизанс
8
Ринкон
8
Ринкон
27
Кюизанс
29
Ламмерс
27
Квальярелла
27
Квальярелла
29
Ламмерс
Остались в запасе
Монца
Сампдория
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
30
Никола Равалья
ВР
16
Мартин Турк
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
16
Мартин Турк
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Монца - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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