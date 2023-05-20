Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 20 мая 2023
Милан
20.05.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
5 : 1
Завершен
Сампдория
9'
Р. Леау
23'
О. Жиру
29'
О. Жиру (П)
63'
Б. Диас
68'
О. Жиру
20'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Сампдория
89'
Желтая карточка
М. Оиконому
82'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Ф. Джуричич
82'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
Т. Ринкон
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Т. Эрнандес
81'
Замена
С. Кьер
️️️️
Ф. Томори
81'
Замена
Т. Побега
️️️️
С. Тонали
81'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
75'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
70'
69'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
М. Габбиадини
69'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Ф. Квальярелла
69'
Замена
Б. Амионе
️️️️
Б. Нуйтинк
ГОЛ! 5:1!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Леау
68'
ГОЛ! 4:1!
Б. Диас
Пас отдал
С. Тонали
63'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
60'
30'
Желтая карточка
А. Дзаноли
ГОЛ с пенальти! 3:1!
О. Жиру
29'
27'
Желтая карточка
К. Гюнтер
ГОЛ! 2:1!
О. Жиру
Пас отдал
Б. Диас
23'
20'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Дзаноли
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
Пас отдал
Б. Диас
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Сампдория
68
Илия Танталокки
ВР
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Теласко Сеговия
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
12
Тиав
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
10
Мессьяс
9
Жиру
4-2-2-2
30
Равалья
59
Дзаноли
22
Гюнтер
17
Нуйтинк
3
Ауджелло
4
Уинкс
8
Ринкон
7
Лери
31
Джуричич
27
Квальярелла
11
Габбиадини
19
Эрнандес
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
19
Эрнандес
23
Томори
24
Кьер
24
Кьер
23
Томори
16
Тонали
4
Побега
4
Побега
16
Тонали
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
27
Квальярелла
6
Оиконому
6
Оиконому
27
Квальярелла
17
Нуйтинк
2
Амионе
2
Амионе
17
Нуйтинк
8
Ринкон
20
Паолетти
20
Паолетти
8
Ринкон
31
Джуричич
6
Ильхан
6
Ильхан
31
Джуричич
11
Габбиадини
29
Ламмерс
29
Ламмерс
11
Габбиадини
Остались в запасе
Милан
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
68
Илия Танталокки
ВР
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
8
Теласко Сеговия
ЦП
10
Хесе
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
68
Илия Танталокки
ВР
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
8
Теласко Сеговия
ЦП
10
Хесе
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Милан
Сампдория
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+