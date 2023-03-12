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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 12 марта 2023
Ювентус
12.03.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
4 : 2
Завершен
Сампдория
11'
Бремер
26'
А. Рабьо
64'
А. Рабьо
90+4'
М. Соуле
31'
Т. Ауджелло
32'
Ф. Джуричич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Сампдория
ГОЛ! 4:2!
М. Соуле
90'
+4
Замена
Д. Ругани
️️️️
Бремер
84'
82'
Замена
Л. Малагрида
️️️️
Т. Ринкон
76'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
Б. Нуйтинк
Замена
М. Соуле
️️️️
Ф. Миретти
73'
73'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
73'
Замена
Хесе
️️️️
Ф. Джуричич
Пенальти не реализован!
Д. Влахович
69'
ГОЛ! 3:2!
А. Рабьо
64'
Желтая карточка
Н. Фаджоли
58'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Л. Бонуччи
46'
Замена
М. Локателли
️️️️
Э. Барренечеа
46'
39'
Желтая карточка
Т. Ринкон
32'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Джуричич
Пас отдал
А. Дзаноли
31'
ГОЛ! 2:1!
Т. Ауджелло
ГОЛ! 2:0!
А. Рабьо
Пас отдал
Ф. Миретти
26'
ГОЛ! 1:0!
Бремер
Пас отдал
Ф. Костич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
21
Жерар Йепес
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Перин
13
Данило
19
Бонуччи
3
Бремер
22
Де Шильо
5
Барренечеа
12
Рабьо
21
Миретти
18
Костич
29
Фаджоли
28
Влахович
3-2-2-2-1
16
Турк
17
Нуйтинк
2
Амионе
22
Гюнтер
59
Дзаноли
3
Ауджелло
8
Ринкон
4
Уинкс
7
Лери
31
Джуричич
11
Габбиадини
3
Бремер
24
Ругани
24
Ругани
3
Бремер
5
Барренечеа
5
Локателли
5
Локателли
5
Барренечеа
19
Бонуччи
7
Куадрадо
7
Куадрадо
19
Бонуччи
21
Миретти
18
Соуле
18
Соуле
21
Миретти
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
17
Нуйтинк
20
Паолетти
20
Паолетти
17
Нуйтинк
8
Ринкон
77
Малагрида
77
Малагрида
8
Ринкон
31
Джуричич
10
Хесе
10
Хесе
31
Джуричич
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
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