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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сампдория
Эмполи - Сампдория: обзор матча 16 января 2023
Эмполи
16.01.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
55'
Т. Эбуехи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Сампдория
90'
+12
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Желтая карточка
Г. Викарио
90'
+9
Желтая карточка
П. Стоянович
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
А. Сабири
Желтая карточка
А. Исмайли
86'
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Ж. Акпа Акпро
85'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
М. Сатриано
77'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Т. Эбуехи
77'
Желтая карточка
Р. Марин
72'
69'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
Р. Виейра
Замена
М. Пьяца
️️️️
Т. Бальданци
63'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ф. Бандинелли
63'
63'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
М. Лери
62'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Б. Амионе
62'
Замена
А. Сабири
️️️️
В. Верре
ГОЛ! 1:0!
Т. Эбуехи
Пас отдал
Р. Марин
55'
Желтая карточка
Ф. Паризи
41'
31'
Желтая карточка
М. Габбиадини
30'
Желтая карточка
Р. Виейра
6'
Желтая карточка
М. Лери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
16
Мартин Турк
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
65
Паризи
44
Исмайли
5
Луперто
24
Эбуехи
11
Акпа Акпро
18
Марин
23
Бандинелли
8
Бальданци
10
Сатриано
9
Капуто
4-2-2-2
25
Аудеро
25
Колли
17
Нуйтинк
2
Амионе
3
Ауджелло
14
Виейра
26
Верре
7
Лери
31
Джуричич
11
Габбиадини
29
Ламмерс
24
Эбуехи
30
Стоянович
30
Стоянович
24
Эбуехи
23
Бандинелли
32
Хаас
32
Хаас
23
Бандинелли
11
Акпа Акпро
10
Фаццини
10
Фаццини
11
Акпа Акпро
10
Сатриано
28
Камбьяги
28
Камбьяги
10
Сатриано
8
Бальданци
7
Пьяца
7
Пьяца
8
Бальданци
7
Лери
59
Дзаноли
59
Дзаноли
7
Лери
14
Виейра
20
Паолетти
20
Паолетти
14
Виейра
26
Верре
10
Сабири
10
Сабири
26
Верре
2
Амионе
4
Уинкс
4
Уинкс
2
Амионе
Остались в запасе
Эмполи
Сампдория
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
30
Никола Равалья
ВР
16
Мартин Турк
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
16
Мартин Турк
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Эмполи - Сампдория
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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