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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лацио
Сампдория - Лацио: обзор матча 31 августа 2022
Сампдория
31.08.2022, среда, 19:30
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
90+2'
М. Габбиадини
21'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Лацио
90'
+6
Желтая карточка
Т. Башич
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Т. Ринкон
90'
+2
82'
Замена
М. Хила
️️️️
А. Романьоли
Замена
А. Феррари
️️️️
Д. Мурильо
73'
73'
Замена
М. Кансельери
️️️️
М. Дзакканьи
72'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Катальди
72'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ф. Квальярелла
70'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Р. Виейра
70'
67'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
В. Верре
61'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
М. Лери
46'
41'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
21'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
8
Теласко Сеговия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Лацио
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
4-4-1-1
25
Аудеро
3
Ауджелло
24
Мурильо
25
Колли
18
Берешиньски
14
Виейра
10
Сабири
26
Верре
8
Ринкон
7
Лери
27
Квальярелла
4-2-3-1
49
Проведель
77
Марушич
4
Патрик
26
Романьоли
29
Лаццари
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
24
Мурильо
25
Феррари
25
Феррари
24
Мурильо
14
Виейра
12
Вильяр
12
Вильяр
14
Виейра
26
Верре
31
Джуричич
31
Джуричич
26
Верре
7
Лери
9
Капуто
9
Капуто
7
Лери
27
Квальярелла
11
Габбиадини
11
Габбиадини
27
Квальярелла
26
Романьоли
34
Хила
34
Хила
26
Романьоли
32
Катальди
8
Антонио
8
Антонио
32
Катальди
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
10
Дзакканьи
22
Кансельери
22
Кансельери
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Сампдория
Лацио
30
Никола Равалья
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
8
Теласко Сеговия
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
8
Теласко Сеговия
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
Остались в запасе
33
Джаван Андерсон
ПЗ
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сампдория - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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