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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сампдория
Верона - Сампдория: обзор матча 04 сентября 2022
Верона
04.09.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
44'
Э. Аудеро (АГ)
45+3'
Д. Доиг
40'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Сампдория
Замена
М. Онгла
️️️️
Ф. Терраччано
88'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
М. Велозу
85'
79'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
А. Сабири
Замена
А. Тамез
️️️️
И. Илич
73'
Замена
Я. Каллон
️️️️
К. Ласанья
73'
72'
Замена
М. Лери
️️️️
Б. Берешиньски
72'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Р. Виейра
Желтая карточка
Т. Анри
62'
62'
Желтая карточка
О. Колли
59'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
В. Верре
59'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
И. Илич
48'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
П. Давидович
46'
ГОЛ! 2:1!
Д. Доиг
Пас отдал
К. Ласанья
45'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Аудеро
44'
40'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
Т. Ринкон
6'
Желтая карточка
А. Сабири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Иван Илич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Тома Анри
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Сулемана
ОП
61
Адриен Тамез
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
70
Айдин Хрустич
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-2-3-2
96
Монтипо
27
Давидович
42
Коппола
4
Хин
3
Доиг
42
Терраччано
88
Лазович
44
Велозу
20
Илич
15
Ласанья
9
Анри
4-4-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Феррари
25
Колли
3
Ауджелло
14
Виейра
26
Верре
10
Сабири
8
Ринкон
9
Капуто
27
Квальярелла
15
Ласанья
11
Каллон
11
Каллон
15
Ласанья
27
Давидович
22
Гюнтер
22
Гюнтер
27
Давидович
42
Терраччано
18
Онгла
18
Онгла
42
Терраччано
44
Велозу
23
Депаоли
23
Депаоли
44
Велозу
20
Илич
61
Тамез
61
Тамез
20
Илич
27
Квальярелла
24
Мурильо
24
Мурильо
27
Квальярелла
14
Виейра
12
Вильяр
12
Вильяр
14
Виейра
26
Верре
31
Джуричич
31
Джуричич
26
Верре
18
Берешиньски
7
Лери
7
Лери
18
Берешиньски
10
Сабири
23
Пуссетто
23
Пуссетто
10
Сабири
Остались в запасе
Верона
Сампдория
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Сулемана
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
70
Айдин Хрустич
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Сулемана
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
70
Айдин Хрустич
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Статистика матча Верона - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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