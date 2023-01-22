Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Удинезе
Сампдория - Удинезе: обзор матча 22 января 2023
Сампдория
22.01.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
88'
К. Эхизибуе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Удинезе
Желтая карточка
М. Габбиадини
90'
+2
90'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Ж. Деулофеу
88'
ГОЛ! 0:1!
К. Эхизибуе
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
С. Ламмерс
86'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
О. Колли
80'
77'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Бету
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
71'
69'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Л. Самарджич
69'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Арслан
Замена
Р. Виейра
️️️️
Ф. Джуричич
57'
Замена
В. Верре
️️️️
А. Сабири
46'
Желтая карточка
М. Лери
38'
32'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Сампдория
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-2-2-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Колли
2
Амионе
17
Нуйтинк
4
Уинкс
10
Сабири
31
Джуричич
7
Лери
11
Габбиадини
29
Ламмерс
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
3
Эхизибуе
15
Уолес
13
Удогие
30
Арслан
10
Самарджич
23
Бету
90
Саксесс
25
Колли
59
Дзаноли
59
Дзаноли
25
Колли
31
Джуричич
14
Виейра
14
Виейра
31
Джуричич
10
Сабири
26
Верре
26
Верре
10
Сабири
29
Ламмерс
27
Квальярелла
27
Квальярелла
29
Ламмерс
10
Самарджич
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Самарджич
30
Арслан
17
Макенго
17
Макенго
30
Арслан
23
Бету
10
Деулофеу
10
Деулофеу
23
Бету
Деулофеу
90
Несторовски
90
Несторовски
Деулофеу
Остались в запасе
Сампдория
Удинезе
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
37
Роберто Перейра
АП
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
37
Роберто Перейра
АП
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Сампдория - Удинезе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Удинезе
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+