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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Аталанта
Сампдория - Аталанта: обзор матча 13 августа 2022
Сампдория
13.08.2022, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
26'
Р. Толой
90+6'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Аталанта
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
А. Лукман
90'
+4
Желтая карточка
Х. Хатебур
90'
+4
Желтая карточка
Н. Цортеа
Замена
Д. Мурильо
️️️️
А. Феррари
90'
+2
84'
Желтая карточка
М. де Рон
84'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пашалич
Желтая карточка
А. Сабири
81'
81'
Желтая карточка
Х. Муссо
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
81'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Лери
75'
Желтая карточка
В. Верре
73'
72'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Й. Меле
63'
Замена
А. Лукман
️️️️
Л. Муриэль
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Б. Берешиньски
58'
Замена
В. Верре
️️️️
Ф. Джуричич
58'
Замена
М. Де Лука
️️️️
Ф. Капуто
58'
45'
Желтая карточка
М. Пашалич
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Толой
Пас отдал
М. Пашалич
19'
Желтая карточка
К. Околи
Желтая карточка
А. Феррари
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
5
Калеб Околи
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Руслан Малиновский
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
4-3-2-1
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Феррари
25
Колли
18
Берешиньски
8
Ринкон
10
Сабири
14
Виейра
31
Джуричич
7
Лери
9
Капуто
4-2-1-3
1
Муссо
21
Меле
2
Толой
6
Джимсити
33
Хатебур
15
де Рон
8
Коопмейнерс
8
Пашалич
91
Сапата
10
Муриэль
5
Околи
25
Феррари
24
Мурильо
24
Мурильо
25
Феррари
18
Берешиньски
23
Депаоли
23
Депаоли
18
Берешиньски
31
Джуричич
26
Верре
26
Верре
31
Джуричич
9
Капуто
9
Де Лука
9
Де Лука
9
Капуто
7
Лери
27
Квальярелла
27
Квальярелла
7
Лери
10
Муриэль
11
Лукман
11
Лукман
10
Муриэль
21
Меле
20
Цортеа
20
Цортеа
21
Меле
8
Пашалич
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Пашалич
Остались в запасе
Сампдория
Аталанта
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
21
Жерар Йепес
ОП
77
Лоренцо Малагрида
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
21
Жерар Йепес
ОП
77
Лоренцо Малагрида
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сампдория - Аталанта
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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