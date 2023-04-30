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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сампдория
Фиорентина - Сампдория: обзор матча 30 апреля 2023
Фиорентина
30.04.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
5 : 0
Завершен
Сампдория
45+2'
Г. Кастровилли
62'
Додо
66'
А. Дункан
76'
К. Куаме
89'
А. Терзич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Сампдория
Желтая карточка
А. Терзич
89'
ГОЛ! 5:0!
А. Терзич
Пас отдал
Л. Йович
89'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
87'
Желтая карточка
К. Куаме
81'
Замена
А. Бьянко
️️️️
Р. Соттиль
79'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Г. Кастровилли
78'
ГОЛ! 4:0!
К. Куаме
Пас отдал
С. Амрабат
76'
75'
Замена
А. Сабири
️️️️
С. Ламмерс
74'
Замена
Хесе
️️️️
М. Габбиадини
74'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
Л. Венути
️️️️
Додо
70'
Замена
К. Куаме
️️️️
Н. Гонсалес
70'
ГОЛ! 3:0!
А. Дункан
Пас отдал
Л. Йович
66'
ГОЛ! 2:0!
Додо
Пас отдал
Л. Йович
62'
60'
Желтая карточка
Д. Мурильо
59'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
М. Оиконому
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастровилли
Пас отдал
К. Бираги
45'
+2
33'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
М. Лери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-3-2-1
31
Черофолини
3
Бираги
20
Раньери
31
Миленкович
17
Додо
4
Амрабат
32
Дункан
8
Кастровилли
31
Гонсалес
23
Соттиль
9
Йович
3-2-2-1-2
30
Равалья
22
Гюнтер
6
Оиконому
2
Амионе
59
Дзаноли
3
Ауджелло
4
Уинкс
8
Ринкон
7
Лери
11
Габбиадини
29
Ламмерс
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
17
Додо
5
Венути
5
Венути
17
Додо
23
Соттиль
42
Бьянко
42
Бьянко
23
Соттиль
8
Кастровилли
17
Сапонара
17
Сапонара
8
Кастровилли
31
Гонсалес
8
Куаме
8
Куаме
31
Гонсалес
6
Оиконому
24
Мурильо
24
Мурильо
6
Оиконому
Джуричич
27
Кюизанс
27
Кюизанс
Джуричич
29
Ламмерс
10
Сабири
10
Сабири
29
Ламмерс
7
Лери
31
Джуричич
31
Джуричич
7
Лери
11
Габбиадини
10
Хесе
10
Хесе
11
Габбиадини
Остались в запасе
Фиорентина
Сампдория
1
Пьетро Террачиано
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
72
Антонин Барак
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
72
Антонин Барак
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Фиорентина - Сампдория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч!! Футбол 1
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