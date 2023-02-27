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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сампдория
Лацио - Сампдория: обзор матча 27 февраля 2023
Лацио
27.02.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
80'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Сампдория
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
85'
Замена
Т. Башич
️️️️
С. Милинкович-Савич
85'
ГОЛ! 1:0!
Л. Альберто
80'
Желтая карточка
Н. Казале
78'
72'
Замена
Хесе
️️️️
М. Габбиадини
72'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
М. Кюизанс
Желтая карточка
М. Весино
71'
67'
Желтая карточка
М. Габбиадини
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
57'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Педро
57'
49'
Желтая карточка
М. Лери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
16
Казале
4
Патрик
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
4-3-1-2
25
Аудеро
59
Дзаноли
17
Нуйтинк
2
Амионе
3
Ауджелло
4
Уинкс
8
Ринкон
27
Кюизанс
7
Лери
11
Габбиадини
29
Ламмерс
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
19
Башич
19
Башич
22
Милинкович-Савич
27
Кюизанс
6
Ильхан
6
Ильхан
27
Кюизанс
11
Габбиадини
10
Хесе
10
Хесе
11
Габбиадини
Остались в запасе
Лацио
Сампдория
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
16
Мартин Турк
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лацио - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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