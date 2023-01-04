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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Сампдория
Сассуоло - Сампдория: обзор матча 04 января 2023
Сассуоло
04.01.2023, среда, 14:30
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
64'
Д. Берарди (П)
25'
М. Габбиадини
28'
Т. Ауджелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Сампдория
87'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
В. Верре
Замена
Э. Сейде
️️️️
Д. Берарди
87'
Желтая карточка
Рожерио
86'
Замена
А. Альварес
️️️️
Д. Фраттези
81'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
81'
78'
Желтая карточка
Д. Монтеваго
72'
Замена
Д. Монтеваго
️️️️
С. Ламмерс
72'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Б. Амионе
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Берарди
64'
59'
Желтая карточка
Б. Амионе
Желтая карточка
Д. Берарди
58'
Замена
Х. Траоре
️️️️
К. Торстведт
46'
37'
Желтая карточка
Р. Виейра
28'
ГОЛ! 0:2!
Т. Ауджелло
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Б. Амионе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
25
Хамед Траоре
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
13
Рожерио
67
Феррари
4
Руан
22
Тольян
16
Фраттези
7
Энрике
10
Берарди
42
Торстведт
45
Лорьенте
9
Пинамонти
4-3-1-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
17
Нуйтинк
2
Амионе
3
Ауджелло
14
Виейра
26
Верре
8
Ринкон
7
Лери
29
Ламмерс
11
Габбиадини
42
Торстведт
25
Траоре
25
Траоре
42
Торстведт
10
Берарди
35
Сейде
35
Сейде
10
Берарди
16
Фраттези
9
Альварес
9
Альварес
16
Фраттези
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
2
Амионе
29
Мурру
29
Мурру
2
Амионе
26
Верре
24
Мурильо
24
Мурильо
26
Верре
29
Ламмерс
9
Монтеваго
9
Монтеваго
29
Ламмерс
Остались в запасе
Сассуоло
Сампдория
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
30
Никола Равалья
ВР
14
Никита Контини
ВР
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
14
Никита Контини
ВР
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Сассуоло - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
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