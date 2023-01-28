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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сампдория
Аталанта - Сампдория: обзор матча 28 января 2023
Аталанта
28.01.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
42'
Й. Меле
57'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Сампдория
88'
Желтая карточка
М. Лери
Замена
М. Демирал
️️️️
Д. Скальвини
87'
86'
Желтая карточка
Л. Малагрида
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Лукман
82'
81'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Б. Нуйтинк
81'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
С. Ламмерс
81'
Замена
Л. Малагрида
️️️️
М. Габбиадини
Замена
М. Пашалич
️️️️
Ж. Бога
68'
Замена
М. Руджери
️️️️
Й. Меле
67'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Хойлунд
67'
62'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
Т. Ринкон
59'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
Ф. Джуричич
ГОЛ! 2:0!
А. Лукман
Пас отдал
Р. Толой
57'
ГОЛ! 1:0!
Й. Меле
Пас отдал
Х. Хатебур
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
30
Никола Равалья
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-4-1-2
1
Муссо
2
Толой
19
Джимсити
42
Скальвини
33
Хатебур
15
де Рон
8
Коопмейнерс
21
Меле
13
Бога
19
Хойлунд
11
Лукман
4-2-2-2
25
Аудеро
29
Мурру
2
Амионе
17
Нуйтинк
3
Ауджелло
8
Ринкон
4
Уинкс
7
Лери
31
Джуричич
29
Ламмерс
11
Габбиадини
21
Меле
13
Руджери
13
Руджери
21
Меле
42
Скальвини
28
Демирал
28
Демирал
42
Скальвини
13
Бога
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Бога
19
Хойлунд
91
Сапата
91
Сапата
19
Хойлунд
11
Лукман
10
Муриэль
10
Муриэль
11
Лукман
31
Джуричич
59
Дзаноли
59
Дзаноли
31
Джуричич
8
Ринкон
20
Паолетти
20
Паолетти
8
Ринкон
17
Нуйтинк
14
Виейра
14
Виейра
17
Нуйтинк
11
Габбиадини
77
Малагрида
77
Малагрида
11
Габбиадини
29
Ламмерс
27
Квальярелла
27
Квальярелла
29
Ламмерс
Остались в запасе
Аталанта
Сампдория
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Мартин Турк
ВР
30
Никола Равалья
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
30
Никола Равалья
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Сампдория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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