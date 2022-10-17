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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 17 октября 2022
Сампдория
17.10.2022, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Рома
9'
Л. Пеллегрини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Рома
90'
+4
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Желтая карточка
О. Колли
90'
+1
84'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Н. Залевски
84'
Замена
Э. Бове
️️️️
А. Белотти
Замена
А. Сабири
️️️️
Ф. Джуричич
75'
74'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
И. Пуссетто
72'
68'
Замена
Н. Матич
️️️️
М. Камара
68'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Т. Абрахам
67'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
В. Верре
65'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Габбиадини
59'
Замена
В. Верре
️️️️
Т. Ринкон
59'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
46'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
М. Лери
46'
Желтая карточка
Т. Ринкон
40'
32'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Пеллегрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сампдория
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-2-2-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Феррари
25
Колли
18
Берешиньски
8
Ринкон
12
Вильяр
31
Джуричич
7
Лери
11
Габбиадини
9
Капуто
4-2-2-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
59
Залевски
4
Кристанте
2
Камара
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
11
Белотти
18
Абрахам
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
31
Джуричич
10
Сабири
10
Сабири
31
Джуричич
8
Ринкон
26
Верре
26
Верре
8
Ринкон
7
Лери
23
Пуссетто
23
Пуссетто
7
Лери
11
Габбиадини
27
Квальярелла
27
Квальярелла
11
Габбиадини
8
Эль-Шаарави
37
Спинаццола
37
Спинаццола
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
2
Карсдорп
2
Карсдорп
59
Залевски
2
Камара
18
Матич
18
Матич
2
Камара
11
Белотти
8
Бове
8
Бове
11
Белотти
18
Абрахам
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
18
Абрахам
Остались в запасе
Сампдория
Рома
14
Никита Контини
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сампдория - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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