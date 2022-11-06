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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Фиорентина
Сампдория - Фиорентина: обзор матча 06 ноября 2022
Сампдория
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
4'
Д. Бонавентура
58'
Н. Миленкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Фиорентина
83'
Замена
А. Барак
️️️️
К. Куаме
83'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Р. Мандрагора
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
71'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Г. Вильяр
66'
Замена
Р. Виейра
️️️️
А. Феррари
66'
66'
Замена
С. Амрабат
️️️️
А. Дункан
58'
ГОЛ! 0:2!
Н. Миленкович
Пас отдал
К. Бираги
46'
Замена
Игор
️️️️
Л. Мартинес
46'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Л. Йович
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Б. Амионе
37'
Желтая карточка
М. Лери
25'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Додо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
9
Даниэле Монтеваго
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сампдория
68
Илия Танталокки
ВР
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Антонин Барак
АП
19
Артур Кабрал
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Аудеро
25
Феррари
25
Колли
2
Амионе
3
Ауджелло
18
Берешиньски
9
Монтеваго
12
Вильяр
31
Джуричич
7
Лери
9
Капуто
4-1-2-1-2
1
Террачиано
17
Додо
31
Миленкович
28
Мартинес
3
Бираги
8
Мандрагора
7
Бонавентура
32
Дункан
93
Иконе
8
Куаме
9
Йович
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
2
Амионе
24
Мурильо
24
Мурильо
2
Амионе
25
Феррари
14
Виейра
14
Виейра
25
Феррари
12
Вильяр
27
Квальярелла
27
Квальярелла
12
Вильяр
28
Мартинес
44
Игор
44
Игор
28
Мартинес
32
Дункан
4
Амрабат
4
Амрабат
32
Дункан
8
Мандрагора
17
Сапонара
17
Сапонара
8
Мандрагора
8
Куаме
72
Барак
72
Барак
8
Куаме
9
Йович
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Йович
Остались в запасе
Сампдория
Фиорентина
68
Илия Танталокки
ВР
14
Никита Контини
ВР
21
Жерар Йепес
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
68
Илия Танталокки
ВР
14
Никита Контини
ВР
21
Жерар Йепес
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Сампдория - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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