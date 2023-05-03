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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Торино
Сампдория - Торино: обзор матча 03 мая 2023
Сампдория
03.05.2023, среда, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 2
Завершен
Торино
31'
А. Буонджорно
90+4'
П. Пеллегри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Торино
Желтая карточка
Б. Амионе
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
П. Пеллегри
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
П. Пеллегри
Пас отдал
М. Войвода
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Г. Уинкс
84'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Б. Амионе
84'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
Т. Ринкон
77'
Замена
Л. Малагрида
️️️️
М. Кюизанс
77'
73'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
73'
Замена
К. Джиджи
️️️️
П. Схюрс
66'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Сек
63'
Замена
В. Лазаро
️️️️
У. Синго
60'
Желтая карточка
У. Синго
Желтая карточка
Б. Амионе
47'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
М. Оиконому
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Буонджорно
Пас отдал
И. Илич
Желтая карточка
Т. Ринкон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Торино
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-2-3-2
30
Равалья
17
Нуйтинк
6
Оиконому
2
Амионе
3
Ауджелло
59
Дзаноли
4
Уинкс
8
Ринкон
27
Кюизанс
11
Габбиадини
29
Ламмерс
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
4
Схюрс
4
Буонджорно
90
Синго
15
Родригес
20
Илич
21
Риччи
19
Сек
45
Влашич
19
Санабрия
6
Оиконому
22
Гюнтер
22
Гюнтер
6
Оиконому
2
Амионе
24
Мурильо
24
Мурильо
2
Амионе
8
Ринкон
20
Паолетти
20
Паолетти
8
Ринкон
4
Уинкс
6
Ильхан
6
Ильхан
4
Уинкс
27
Кюизанс
77
Малагрида
77
Малагрида
27
Кюизанс
4
Схюрс
26
Джиджи
26
Джиджи
4
Схюрс
90
Синго
19
Лазаро
19
Лазаро
90
Синго
19
Сек
59
Миранчук
59
Миранчук
19
Сек
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
Остались в запасе
Сампдория
Торино
16
Мартин Турк
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Сампдория - Торино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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