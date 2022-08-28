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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Сампдория
Салернитана - Сампдория: обзор матча 28 августа 2022
Салернитана
28.08.2022, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 0
Завершен
Сампдория
7'
Б. Диа
16'
Ф. Бонаццоли
50'
Т. Вилена
76'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Сампдория
Желтая карточка
Э. Ботхейм
84'
Замена
Л. Капецци
️️️️
Н. Гьембер
82'
80'
Замена
Ж. Йепес
️️️️
А. Сабири
79'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Б. Диа
79'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Кандрева
78'
ГОЛ! 4:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
Б. Диа
76'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
Ф. Бонаццоли
65'
63'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Лери
63'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Капуто
63'
Замена
В. Верре
️️️️
Ф. Джуричич
63'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Г. Вильяр
ГОЛ! 3:0!
Т. Вилена
Пас отдал
Л. Кулибали
50'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
П. Маццокки
46'
Желтая карточка
П. Маццокки
26'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бонаццоли
Пас отдал
Б. Диа
16'
11'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
ГОЛ! 1:0!
Б. Диа
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
14
Никита Контини
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
8
Теласко Сеговия
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-4-2
55
Сепе
6
Бронн
23
Гьембер
17
Фасио
2
Маццокки
18
Маджоре
29
Кулибали
52
Вилена
87
Кандрева
90
Бонаццоли
22
Диа
4-3-2-1
25
Аудеро
23
Депаоли
25
Феррари
25
Колли
3
Ауджелло
12
Вильяр
8
Ринкон
10
Сабири
7
Лери
31
Джуричич
9
Капуто
87
Кандрева
10
Самбья
10
Самбья
87
Кандрева
2
Маццокки
20
Кастанос
20
Кастанос
2
Маццокки
23
Гьембер
82
Капецци
82
Капецци
23
Гьембер
22
Диа
30
Валенсия
30
Валенсия
22
Диа
90
Бонаццоли
22
Ботхейм
22
Ботхейм
90
Бонаццоли
10
Сабири
21
Йепес
21
Йепес
10
Сабири
12
Вильяр
14
Виейра
14
Виейра
12
Вильяр
31
Джуричич
26
Верре
26
Верре
31
Джуричич
9
Капуто
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Капуто
7
Лери
11
Габбиадини
11
Габбиадини
7
Лери
Остались в запасе
Салернитана
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
30
Никола Равалья
ВР
14
Никита Контини
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Теласко Сеговия
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
14
Никита Контини
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Теласко Сеговия
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Салернитана - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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