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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Верона
Сампдория - Верона: обзор матча 19 марта 2023
Сампдория
19.03.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 1
Завершен
Верона
24'
М. Габбиадини
35'
М. Габбиадини
90+9'
А. Дзаноли
89'
Д. Фараони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Верона
ГОЛ! 3:1!
А. Дзаноли
Пас отдал
Хесе
90'
+9
90'
+7
Желтая карточка
О. Дуда
90'
+6
Желтая карточка
Д. Коппола
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фараони
Пас отдал
П. Давидович
Желтая карточка
А. Дзаноли
85'
Замена
Хесе
️️️️
М. Габбиадини
84'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
М. Лери
84'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
83'
78'
Замена
Я. Каллон
️️️️
Д. Браф
Замена
Н. Мурру
️️️️
Ф. Джуричич
72'
68'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Д. Лазович
Замена
Э. Ильхан
️️️️
М. Кюизанс
62'
46'
Замена
М. Велозу
️️️️
Д. Маньяни
46'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Доиг
Желтая карточка
Ф. Джуричич
42'
38'
Замена
А. Гайч
️️️️
М. Джурич
ГОЛ! 2:0!
М. Габбиадини
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
Б. Нуйтинк
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
24
Джейден Браф
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Сампдория
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
20
Сулемана
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Турк
2
Амионе
17
Нуйтинк
22
Гюнтер
3
Ауджелло
59
Дзаноли
27
Кюизанс
4
Уинкс
31
Джуричич
7
Лери
11
Габбиадини
3-3-1-1-2
96
Монтипо
96
Маньяни
27
Давидович
42
Коппола
19
Фараони
61
Тамез
3
Доиг
88
Лазович
8
Дуда
11
Джурич
24
Браф
31
Джуричич
29
Мурру
29
Мурру
31
Джуричич
7
Лери
24
Мурильо
24
Мурильо
7
Лери
27
Кюизанс
6
Ильхан
6
Ильхан
27
Кюизанс
11
Габбиадини
10
Хесе
10
Хесе
11
Габбиадини
88
Лазович
23
Депаоли
23
Депаоли
88
Лазович
96
Маньяни
44
Велозу
44
Велозу
96
Маньяни
24
Браф
11
Каллон
11
Каллон
24
Браф
11
Джурич
19
Гайч
19
Гайч
11
Джурич
3
Доиг
15
Ласанья
15
Ласанья
3
Доиг
Остались в запасе
Сампдория
Верона
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
20
Сулемана
ОП
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
20
Сулемана
ОП
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Сампдория - Верона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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