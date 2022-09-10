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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Милан
Сампдория - Милан: обзор матча 10 сентября 2022
Сампдория
10.09.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Милан
57'
Ф. Джуричич
6'
Ж. Мессьяс
67'
О. Жиру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Милан
Желтая карточка
М. Лери
90'
+7
Желтая карточка
Т. Ауджелло
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
90'
+3
Замена
Р. Виейра
️️️️
Г. Вильяр
86'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Капуто
79'
Замена
В. Верре
️️️️
Ф. Джуричич
79'
78'
Замена
А. Вранкс
️️️️
Т. Побега
71'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Ш. Де Кетеларе
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Жиру
Желтая карточка
Г. Вильяр
66'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Б. Берешиньски
59'
59'
Замена
Ф. Томори
️️️️
Ж. Мессьяс
ГОЛ! 1:1!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Т. Ауджелло
57'
Желтая карточка
А. Феррари
54'
47'
Вторая желтая
Р. Леау
17'
Желтая карточка
Р. Леау
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мессьяс
Пас отдал
Р. Леау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
21
Браим Диас
АП
29
Ясин Адли
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
4-3-2-1
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Феррари
24
Мурильо
18
Берешиньски
8
Ринкон
10
Сабири
12
Вильяр
31
Джуричич
7
Лери
9
Капуто
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
24
Кьер
15
Калюлю
19
Эрнандес
16
Тонали
4
Побега
10
Мессьяс
17
Де Кетеларе
27
Леау
9
Жиру
31
Джуричич
26
Верре
26
Верре
31
Джуричич
12
Вильяр
14
Виейра
14
Виейра
12
Вильяр
18
Берешиньски
11
Габбиадини
11
Габбиадини
18
Берешиньски
9
Капуто
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Капуто
10
Мессьяс
23
Томори
23
Томори
10
Мессьяс
17
Де Кетеларе
10
Беннасер
10
Беннасер
17
Де Кетеларе
4
Побега
40
Вранкс
40
Вранкс
4
Побега
Остались в запасе
Сампдория
Милан
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Браим Диас
АП
29
Ясин Адли
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Браим Диас
АП
29
Ясин Адли
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сампдория - Милан
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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