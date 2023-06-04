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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сампдория
Наполи - Сампдория: обзор матча 04 июня 2023
Наполи
04.06.2023, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
64'
В. Осимхен (П)
85'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Сампдория
89'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Ф. Паолетти
88'
Замена
С. Нтанда
️️️️
М. Габбиадини
88'
Замена
М. Иванович
️️️️
Ф. Квальярелла
88'
Замена
Т. Сеговия
️️️️
Т. Ринкон
ГОЛ! 2:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Распадори
85'
Замена
Д. Демме
️️️️
Ф. Ангисса
80'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
77'
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
М. Руй
77'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Э. Эльмас
68'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
П. Зелински
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Осимхен
64'
62'
Желтая карточка
Н. Мурру
46'
Замена
Л. Малагрида
️️️️
К. Гюнтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
40
Артту Летьенен
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
41
Самуэль Нтанда
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
8
Теласко Сеговия
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
5
Эстигард
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
99
Эльмас
45
Осимхен
3-3-1-1-2
16
Турк
29
Мурру
22
Гюнтер
2
Амионе
59
Дзаноли
20
Паолетти
3
Ауджелло
8
Ринкон
7
Лери
27
Квальярелла
11
Габбиадини
99
Ангисса
6
Демме
6
Демме
99
Ангисса
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
6
Мариу Руй
18
Берешиньски
18
Берешиньски
6
Мариу Руй
20
Зелински
70
Гаэтано
70
Гаэтано
20
Зелински
99
Эльмас
18
Распадори
18
Распадори
99
Эльмас
22
Гюнтер
77
Малагрида
77
Малагрида
22
Гюнтер
8
Ринкон
8
Сеговия
8
Сеговия
8
Ринкон
20
Паолетти
6
Ильхан
6
Ильхан
20
Паолетти
27
Квальярелла
9
Иванович
9
Иванович
27
Квальярелла
11
Габбиадини
41
Нтанда
41
Нтанда
11
Габбиадини
Остались в запасе
Наполи
Сампдория
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
15
Жуан
ЦЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
Главный тренер
Лучано Спаллетти
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
21
Жерар Йепес
ОП
40
Артту Летьенен
ЦЗ
Остались в запасе
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
15
Жуан
ЦЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
21
Жерар Йепес
ОП
40
Артту Летьенен
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Наполи - Сампдория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Эрманно Фелисиани
(Терамо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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