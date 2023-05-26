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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Сассуоло
Сампдория - Сассуоло: обзор матча 26 мая 2023
Сампдория
26.05.2023, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
8'
М. Габбиадини
78'
М. Эрлич (АГ)
9'
Д. Берарди
11'
М. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Сассуоло
90'
Замена
Ф. Романья
️️️️
М. Эрлич
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Ф. Квальярелла
88'
79'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Эрлич
78'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
М. Оиконому
68'
63'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Э. Сейде
63'
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Энрике
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Т. Ринкон
61'
Желтая карточка
М. Оиконому
53'
48'
Желтая карточка
А. Харруи
46'
Замена
А. Харруи
️️️️
К. Торстведт
Замена
Н. Мурру
️️️️
Б. Нуйтинк
46'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
Б. Амионе
46'
14'
Желтая карточка
К. Торстведт
11'
ГОЛ! 1:2!
М. Энрике
Пас отдал
Н. Цортеа
9'
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
Пас отдал
Э. Сейде
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Сампдория
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
8
Теласко Сеговия
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Недим Байрами
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Турк
6
Оиконому
17
Нуйтинк
2
Амионе
3
Ауджелло
59
Дзаноли
4
Уинкс
8
Ринкон
7
Лери
11
Габбиадини
27
Квальярелла
3-2-3-2
47
Консильи
6
Эрлич
67
Феррари
13
Рожерио
14
Мба Обьянг
7
Энрике
10
Берарди
42
Торстведт
35
Сейде
9
Пинамонти
20
Цортеа
17
Нуйтинк
29
Мурру
29
Мурру
17
Нуйтинк
6
Оиконому
24
Мурильо
24
Мурильо
6
Оиконому
2
Амионе
20
Паолетти
20
Паолетти
2
Амионе
8
Ринкон
6
Ильхан
6
Ильхан
8
Ринкон
27
Квальярелла
29
Ламмерс
29
Ламмерс
27
Квальярелла
6
Эрлич
19
Романья
19
Романья
6
Эрлич
42
Торстведт
21
Харруи
21
Харруи
42
Торстведт
7
Энрике
20
Лопес
20
Лопес
7
Энрике
35
Сейде
10
Байрами
10
Байрами
35
Сейде
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
Остались в запасе
Сампдория
Сассуоло
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
8
Теласко Сеговия
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Хесе
ЛВ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
8
Теласко Сеговия
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Хесе
ЛВ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Сампдория - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
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