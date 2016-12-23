Мертенс рассчитывал на победу «Наполи» в матче с «Фиорентиной»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс забил один из мячей в ворота «Фиорентины».

«Жаль, что мы не смогли победить. «Наполи» был близок к тому, чтобы взять три очка. Мы контролировали мяч в первом тайме, но вместо того, чтобы забить второй гол и повести 2:0, мы пропустили.

В конце нам повезло с пенальти, так что можно сказать, что это хороший результат. Габбиадини забил важный гол с пенальти. Я уверен, что его время еще впереди», – сказал Мертенс после финального свистка.

Матч 18-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Наполи» закончился со счетом 3:3.