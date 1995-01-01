Журналист Боярский: «Габбиадини в «Динамо» – практически готовый вариант»

Очень даже хороший вариант для Динамо. Вот только как мне видится, линия нападения не самое хромое место сейчас у Динамо.
Журналист Александр Боярский сообщает, что «Динамо» близко к трансферу нападающего «Сампдории» Маноло Габбиадини.
«По моей инфе это практически готовый вариант», – написал Боярский в своем телеграм-канале.
Ранее итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждал, что «Сампдория» отказалась продавать Габбиадини в «Динамо» за 12 миллионов евро.
- «Сампдория» купила Габбиадини у «Саутгемптона» зимой за 12 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Серии А форвард провел 18 матчей, забил четыре гола и сделал два результативных паса.
Журналист, специализирующийся на информации о «Динамо». Бывший сотрудник закрывшегося «Спорт FM». Аудитория в твиттере - 22,9 тысячи подписчиков.