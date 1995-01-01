Журналист Боярский: «Габбиадини в «Динамо» – практически готовый вариант»

Журналист Александр Боярский сообщает, что «Динамо» близко к трансферу нападающего «Сампдории» Маноло Габбиадини.

«По моей инфе это практически готовый вариант», – написал Боярский в своем телеграм-канале.

Ранее итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждал, что «Сампдория» отказалась продавать Габбиадини в «Динамо» за 12 миллионов евро.