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    Журналист Боярский: «Габбиадини в «Динамо» – практически готовый вариант»

    Журналист Александр Боярский сообщает, что «Динамо» близко к трансферу нападающего «Сампдории» Маноло Габбиадини.

    «По моей инфе это практически готовый вариант», – написал Боярский в своем телеграм-канале.

    Ранее итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждал, что «Сампдория» отказалась продавать Габбиадини в «Динамо» за 12 миллионов евро.

    • «Сампдория» купила Габбиадини у «Саутгемптона» зимой за 12 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Серии А форвард провел 18 матчей, забил четыре гола и сделал два результативных паса.

    Источник: Телеграм-канал журналиста Александра Боярского

    Журналист, специализирующийся на информации о «Динамо». Бывший сотрудник закрывшегося «Спорт FM». Аудитория в твиттере - 22,9 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6454

      ivanthebest 10 минут назад

      Очень даже хороший вариант для Динамо. Вот только как мне видится, линия нападения не самое хромое место сейчас у Динамо.

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      Рейтинг: +4812

      Агасфер 45 минут назад

      Несколько часов до закрытия этой ,надоевшей всем трансферной форточки,осталось.Чем будут кормиться дальше "эксперты-прогнозисты"???

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      Рейтинг: +5983

      FanatSerj > Агасфер 26 минут назад

      слухами, кого из тренеров вот вот уволят )))
      Там вон Бердыев без работы сидит, тут же поле совсем не паханное для слухов. Ну если уж совсем голяк начнется, всегда можно вспомнить по Мамаева и Кокорина, про всяких жен футболистов и там "грязные тусы" по перебирать.
      Увы и ах это вот такая современная журналистика которую мы заслужили, даже просто кликая на всякие кликбейтовые заголовки, не говоря уже об оставлении там комментария и тем паче срача.

      А собрать какую то более детальную аналитику интересного матча, потом это культурно по обсуждать кто это сможет? тут же уже в школу иди надо )). А если даже кто то и потратит энное количество часов на подготовку интересного материала, то он будет все равно менее популярнее какой нибудь тупой новости скопированной из никому не интересного телеграмма где её кто то высосал из ничего.

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