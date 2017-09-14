Тренер «Лейпцига»: «Из-за дебюта мы нервничали и недостаточно обостряли игру в атаке»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль считает ничейный результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» вполне удовлетворительным. По его словам, команда не будет оглядываться на результаты соперников, делая акцент на улучшении своей игры.

«Нам удалось подавить первый порыв соперника и создать много голевых моментов. Учитывая, что это был наш дебют в Лиге чемпионов, то было заметно, что мы нервничали и недостаточно обостряли игру в атаке.

Мы решили не выпускать еще одного форварда в атаку, чтобы не рисковать – соперник крайне опасен, можно было нарваться на ответную контратаку и пропустить гол. Но в целом мы довольны ничьей.

Не стоит считать, что мы оказались в положении, когда нам необходимо выигрывать следующий матч лишь потому, что «Бешикташ» сегодня победил. Наша задача – работать над улучшением своей игры и показать в следующем матче то, как мы усвоили эти уроки», – сказал Хазенхюттль после матча.

Игра первого тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Монако» завершилась со счетом 1:1.