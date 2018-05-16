Bild: Хазенхюттль покинет пост главного тренера «РБ Лейпцига»

Как сообщает Bild, главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль не будет руководит командой в следующем сезоне. Клубное руководство приняло решение прекратить сотрудничество со специалистом по завершении сезона. Контракт будет расторгнут по взаимному согласию.

Австриец возглавил «быков» в 2016 году. В нынешней кампании «РБ Лейпциг» финишировал га шестом месте в Бундеслиге и дошел до четвертьфинала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Хазенхюттль может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».