Bild: Хазенхюттль покинет пост главного тренера «РБ Лейпцига»

Розе наверное станет тренером Лейпцига теперь. В принципе ничего удивительного. Лейпциг очень нестабилен был, возможно Хазенхютль уже не имеет свежих идей для развития команды.
Как сообщает Bild, главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль не будет руководит командой в следующем сезоне. Клубное руководство приняло решение прекратить сотрудничество со специалистом по завершении сезона. Контракт будет расторгнут по взаимному согласию.
Австриец возглавил «быков» в 2016 году. В нынешней кампании «РБ Лейпциг» финишировал га шестом месте в Бундеслиге и дошел до четвертьфинала Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Хазенхюттль может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».