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    Bild: Хазенхюттль покинет пост главного тренера «РБ Лейпцига»

    Как сообщает Bild, главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль не будет руководит командой в следующем сезоне. Клубное руководство приняло решение прекратить сотрудничество со специалистом по завершении сезона. Контракт будет расторгнут по взаимному согласию.

    Австриец возглавил «быков» в 2016 году. В нынешней кампании «РБ Лейпциг» финишировал га шестом месте в Бундеслиге и дошел до четвертьфинала Лиги Европы.

    Ранее сообщалось, что Хазенхюттль может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

    Источник: Bild

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    16.05.2018 14:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 мая 2018, 17:07

      Розе наверное станет тренером Лейпцига теперь. В принципе ничего удивительного. Лейпциг очень нестабилен был, возможно Хазенхютль уже не имеет свежих идей для развития команды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 мая 2018, 20:26

      думаю руководство еще одумается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 20:09

      Если уйдет, у Лейпцига будут проблемы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 мая 2018, 20:07

      Посмотрим что будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 мая 2018, 15:30

      Не перегнул Лейпциг с амбициями? Хазенхюттль из команды сделал конфетку.

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Cules2013 16 мая 2018, 16:13

      Вот и я об этом же! А кто вместо него? Хотя там же есть другой Ральф, Рангник. Может, надоела ему должность спортивного директора?

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zatonn 16 мая 2018, 16:54

      может пример Хоффенхайма заставляет их требовать от тренера большего?

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 мая 2018, 14:37

      Странное решение. В особенности, если Ральф возглавит Дортмунд.

      3
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