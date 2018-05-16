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  • Bild: Хазенхюттль покинет пост главного тренера «РБ Лейпцига»

Bild: Хазенхюттль покинет пост главного тренера «РБ Лейпцига»

16 мая 2018, 14:16
8

Как сообщает Bild, главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль не будет руководит командой в следующем сезоне. Клубное руководство приняло решение прекратить сотрудничество со специалистом по завершении сезона. Контракт будет расторгнут по взаимному согласию.

Австриец возглавил «быков» в 2016 году. В нынешней кампании «РБ Лейпциг» финишировал га шестом месте в Бундеслиге и дошел до четвертьфинала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Хазенхюттль может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

Источник: Bild
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Хазенхюттль Ральф
Комментарии (8)
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zatonn
1526470663
Странное решение. В особенности, если Ральф возглавит Дортмунд.
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Cules2013
1526473812
Не перегнул Лейпциг с амбициями? Хазенхюттль из команды сделал конфетку.
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BlackMurder
1526490474
Посмотрим что будет
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zigbert
1526490593
Если уйдет, у Лейпцига будут проблемы.
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Михаил Шевченко
1526491598
думаю руководство еще одумается
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Viper for CSKA
1526825227
Розе наверное станет тренером Лейпцига теперь. В принципе ничего удивительного. Лейпциг очень нестабилен был, возможно Хазенхютль уже не имеет свежих идей для развития команды.
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