Хазенхюттль: «Лейпциг» фаворит? В Лиге чемпионов это ничего не значит»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль ждет храбрости от своих футболистов в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа», который пройдет в Турции.

«У нас молодая команда, а у «Бешикташа» команда быстрая и техничная. Однако на этом уровне любой клуб должен уметь играть быстро.

Приятно, что букмекеры считают нас фаворитами, но это ничего не значит. Важно, чтобы наш молодой коллектив проявил себя храбро. Если будем действовать в этом духе, то можем взять очко или все три», – сказал Хазенхюттль.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бешикташ» – «РБ Лейпциг» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.