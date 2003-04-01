У «Уотфорда» 50 очков в АПЛ, 50 забитых и 50 пропущенных мячей

Три по 50
«Уотфорд» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в перенесенной встрече 31-го тура английской Премьер-лиги.
Нападающий Андре Грэй установил окончательный счет на 90-й минуте встречи.
Гол стал для команды Хави Гарсии 50-м в текущем сезоне. Команда пропустила столько же мячей и набрала столько же очков. «Уотфорд» занимает седьмое место в турнирной таблице.
- Форвард «Саутгемптона» Шейн Лонг забил на шестой секунде встречи. Это новый рекорд турнира.
- В оставшихся матчах АПЛ «Уотфорд» сыграет с «Вулверхэмптоном», «Челси» и «Вест Хэмом».