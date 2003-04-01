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    У «Уотфорда» 50 очков в АПЛ, 50 забитых и 50 пропущенных мячей

    «Уотфорд» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в перенесенной встрече 31-го тура английской Премьер-лиги.

    Нападающий Андре Грэй установил окончательный счет на 90-й минуте встречи.

    Гол стал для команды Хави Гарсии 50-м в текущем сезоне. Команда пропустила столько же мячей и набрала столько же очков. «Уотфорд» занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Источник: GracenoteLive

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