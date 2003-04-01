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    Лонг забил «Уотфорду» на седьмой секунде. Это самый быстрый гол в истории АПЛ

    «Уотфорд» принимает «Саутгемптон» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии (0:1, 25-я минута).

    Нападающий гостей Шейн Лонг открыл счет на седьмой секунде матча. Это самый быстрый гол в истории Премьер-лиги.

    Прежде рекорд принадлежал экс-защитнику «Тоттенхэма» Ледли Кингу, который в сезоне 2000/2001 забил «Брэтфорду» на 10-й секунде.

    • 32-летний Лонг забил 4 гол в 25 матче сезона. У него также 3 ассиста.
    • Следить за событиями встречи можно здесь.

    Источник: Squawka

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    Сегодня, 22:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1346

      koli4ka 22 минуты назад

      В одной известной передаче Валдиса Пельша просто говорят-а я смогу забить самый быстрый гол за 6 секунд...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2327

      Yev 25 минут назад

      Был Long теперь будет Short или Fast. Что Английская премьер лига бьёт рекорды: то матч без нарушений, то самый быстрый гол. Ждём с нетерпением новостей...

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