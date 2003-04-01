Лонг забил «Уотфорду» на седьмой секунде. Это самый быстрый гол в истории АПЛ

«Уотфорд» принимает «Саутгемптон» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии (0:1, 25-я минута).

Нападающий гостей Шейн Лонг открыл счет на седьмой секунде матча. Это самый быстрый гол в истории Премьер-лиги.

Прежде рекорд принадлежал экс-защитнику «Тоттенхэма» Ледли Кингу, который в сезоне 2000/2001 забил «Брэтфорду» на 10-й секунде.

32-летний Лонг забил 4 гол в 25 матче сезона. У него также 3 ассиста.

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