«Челси» доверяет Лэмпарду, но ищет потенциального преемника. Тухель и Аллегри – в шорт-листе

«Челси» не собирается увольнять Фрэнка Лэмпарда в ближайшее время. Лондонский клуб готов предоставить главному тренеру время на исправление ситуации.

Однако, руководство «Челси» уже ищет потенциальных кандидатов на смену Лэмпарда. По информации The Independent, в шорт-лист лондонцев входят бывший тренер «ПСЖ» Томас Тухель, экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль и наставник «Лестера» Брендан Роджерс.