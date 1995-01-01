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    «Челси» доверяет Лэмпарду, но ищет потенциального преемника. Тухель и Аллегри – в шорт-листе

    «Челси» не собирается увольнять Фрэнка Лэмпарда в ближайшее время. Лондонский клуб готов предоставить главному тренеру время на исправление ситуации.

    Однако, руководство «Челси» уже ищет потенциальных кандидатов на смену Лэмпарда. По информации The Independent, в шорт-лист лондонцев входят бывший тренер «ПСЖ» Томас Тухель, экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль и наставник «Лестера» Брендан Роджерс.

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    Источник: The Independent

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