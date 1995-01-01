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    ESPN: «Челси» не планирует увольнять Лэмпарда. Ему дали время на исправление ситуации

    «Челси» не собирается увольнять Фрэнка Лэмпарда, несмотря на неудачные результаты команды в последних матчах. Лондонский клуб готов предоставить главному тренеру время на исправление ситуации.

    По информации ESPN, наставник «Челси» получил большой кредит доверия из-за стабильных результатов в прошлом сезоне и статуса легендарного футболиста команды. Сообщается, что у лондонцев нет кандидатов на замену Лэмпарда.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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