ESPN: «Челси» не планирует увольнять Лэмпарда. Ему дали время на исправление ситуации

«Челси» не собирается увольнять Фрэнка Лэмпарда, несмотря на неудачные результаты команды в последних матчах. Лондонский клуб готов предоставить главному тренеру время на исправление ситуации.
По информации ESPN, наставник «Челси» получил большой кредит доверия из-за стабильных результатов в прошлом сезоне и статуса легендарного футболиста команды. Сообщается, что у лондонцев нет кандидатов на замену Лэмпарда.
- «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
- Ранее сообщалось, что «Челси» может возглавить Андрей Шевченко.
Источник: ESPN