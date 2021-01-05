ESPN: «Челси» не планирует увольнять Лэмпарда. Ему дали время на исправление ситуации

«Челси» не собирается увольнять Фрэнка Лэмпарда, несмотря на неудачные результаты команды в последних матчах. Лондонский клуб готов предоставить главному тренеру время на исправление ситуации.

По информации ESPN, наставник «Челси» получил большой кредит доверия из-за стабильных результатов в прошлом сезоне и статуса легендарного футболиста команды. Сообщается, что у лондонцев нет кандидатов на замену Лэмпарда.