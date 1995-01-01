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    Шевченко может возглавить «Челси»

    Руководство «Челси» занимается поиском нового главного тренера на замену Фрэнку Лэмпарду.

    По информации Le10Sport, один из вариантов – тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

    • Шевченко, будучи футболистом, выступал за «Челси» с 2006 по 2008 год.
    • В академии лондонского клуба занимается сын украинца Кристиан.
    • «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Le10Sport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: -659

      СуперПАВ9 21 минуту назад

      Шило на мыло

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      Рейтинг: -25

      fabo53 30 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " bakos ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +70

      RUBINTATAR 38 минут назад

      Рановато будет.

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