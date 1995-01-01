Шевченко может возглавить «Челси»

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Руководство «Челси» занимается поиском нового главного тренера на замену Фрэнку Лэмпарду.
По информации Le10Sport, один из вариантов – тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
- Шевченко, будучи футболистом, выступал за «Челси» с 2006 по 2008 год.
- В академии лондонского клуба занимается сын украинца Кристиан.
- «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.