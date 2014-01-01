Хазенхюттль – кандидат на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски главного тренера, которого назначит по окончании сезона. Один из кандидатов – Ральф Хазенхюттль из «Саутгемптона».

Другие варианты, как сообщалось ранее, – Эрик тен Хаг, Маурисио Почеттино.

Немец тренирует «Саутгемптон» с 2018 года.

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