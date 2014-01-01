Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
3 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?

Хазенхюттль – кандидат на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски главного тренера, которого назначит по окончании сезона. Один из кандидатов – Ральф Хазенхюттль из «Саутгемптона».

Другие варианты, как сообщалось ранее, – Эрик тен Хаг, Маурисио Почеттино.

  • Немец тренирует «Саутгемптон» с 2018 года.
  • Команда идет в АПЛ 9-й.
  • Нынешний менеджер «МЮ» Ральф Рангник летом перейдет на должность консультанта.

Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000

Фернандеш – лидер АПЛ по набору «гол+ассист» в одном матче с момента своего дебюта

«МЮ» получит 80 миллионов на летние трансферы в случае выхода в Лигу чемпионов

АПЛ в преддверии манчестерского дерби показала лучшие голы в его истории

Источник: Mirror

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:17
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +881

    mama1991 1 час назад

    нацики пошли на европу

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11