Хазенхюттль старается не думать о Лиге чемпионов

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль старается не думать о возможном попадании своей команды по итогам сезона в Лигу чемпионов, так как это может сказаться на текущих результатах.

«Может быть эксперты уверены, что мы легко может решить эту задачу, но реальность такова, что зачастую победы «Лейпцигу» даются с большим трудом», – приводит слова тренера Sport1.de.

После 22 туров «РБ Лейпциг» занимает вторую строчку турнирной таблицы немецкой Бундеслиги, набрав 48 очков.