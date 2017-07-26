Гвинейский журналист сравнил спортивного директора «Лейпцига» с Гитлером, ранее немец назвал страну деревней

Гвинейский журналист Сега Дьялло раскритиковал спортивного директора «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника за высказывание о его стране.

«К слову, вся Гвинея – это деревня. Каждый тренер в мире вынужден тщательно объяснять гвинейцам, что конкретно они должны делать», – сказал Рангник после конфликта Наби Кейта с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем на тренировке команды.

Согласно ряду СМИ, из-за инцидента гвинейский полузащитник решил покинуть «Лейпциг». Главным претендентом на 22-летнего футболиста является «Ливерпуль».

«Это расизм в высшем проявлении. Я думал, что все это закончилось после эры Гитлера, но такие как Рангник доказывают, что эта идеология все еще жива», – написал Дьялло в твиттере.