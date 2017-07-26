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  • Гвинейский журналист сравнил спортивного директора «Лейпцига» с Гитлером, ранее немец назвал страну деревней

Гвинейский журналист сравнил спортивного директора «Лейпцига» с Гитлером, ранее немец назвал страну деревней

26 июля 2017, 23:00
8

Гвинейский журналист Сега Дьялло раскритиковал спортивного директора «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника за высказывание о его стране.

«К слову, вся Гвинея – это деревня. Каждый тренер в мире вынужден тщательно объяснять гвинейцам, что конкретно они должны делать», – сказал Рангник после конфликта Наби Кейта с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем на тренировке команды.

Согласно ряду СМИ, из-за инцидента гвинейский полузащитник решил покинуть «Лейпциг». Главным претендентом на 22-летнего футболиста является «Ливерпуль».

«Это расизм в высшем проявлении. Я думал, что все это закончилось после эры Гитлера, но такие как Рангник доказывают, что эта идеология все еще жива», – написал Дьялло в твиттере.

Источник: Twitter
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Ливерпуль РБ Лейпциг Кейта Наби Рангник Ральф Хазенхюттль Ральф
Комментарии (8)
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paracetamol
1501101367
Надо было назвать калхозниками. Они бы долго в словарях копались.
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Ajax_Amsterdam
1501102101
Считаю что в этот раз журналюга прав!!! Ты ( это к директору Лейпцига ), лицо публичное, и представляешь интересы клуба!! Так будь добр следи за языком! А не умеешь, как говорится - иди воруй ( Как в России многие и делают!)... П.С. А если по делу Рагника оштрафовать ( и не хило), а остальные вопросы пусть внутри клуба решаются!!
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Nickey76
1501103471
ох уж эти гвинейцы им лишь бы расистом человека обозвать
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Dimonadze
1501105617
У него Инстаграмм есть???
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Danish Dynamite
1501130822
И в чём здесь проявление нацизма? Где речи о холокосте, арийской расе и т.д.?
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slavko33002
1501141461
Как надоели с расизмом.
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Wagarti
1501183279
Sieg Heil!
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