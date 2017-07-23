Источник: «Ливерпуль» договорился о покупке Наби Кейта за 83 миллиона

Полузащитник «Лейпцига» Наби Кейта находится в шаге от продолжения карьеры в Англии. «Ливерпулю» удалось достигнуть соглашения по трансферу 22-летнего футболиста, утверждает Winner Sports. По данным источника, мерсисайдцы заплатят за гвинейца 83 миллиона евро. Эта сумма станет рекордной тратой за игрока в истории «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Кейта провел в чемпионате Германии 31 матч, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.