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    Источник: «Ливерпуль» договорился о покупке Наби Кейта за 83 миллиона

    Полузащитник «Лейпцига» Наби Кейта находится в шаге от продолжения карьеры в Англии. «Ливерпулю» удалось достигнуть соглашения по трансферу 22-летнего футболиста, утверждает Winner Sports. По данным источника, мерсисайдцы заплатят за гвинейца 83 миллиона евро. Эта сумма станет рекордной тратой за игрока в истории «Ливерпуля».

    В минувшем сезоне Кейта провел в чемпионате Германии 31 матч, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 07:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 23 июля 2017, 11:38

      Хороший игрок, но вот стоит ли он столько большой вопрос!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 23 июля 2017, 10:09

      Идиоты.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      karamaltyk 23 июля 2017, 10:05

      Ему ноги отрубят, если не оправдает средства))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июля 2017, 09:50

      в АПЛ денег у команд не знают куда девать, но самое интересное зарплаты не так велики у звезд конечно большие, а средние зарплаты не очень

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Garrincha58 23 июля 2017, 10:10

      По сравнению с нашей - очень ;)

      -2
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      Рейтинг: -92

      Raxor > SKS6891 23 июля 2017, 12:11

      у наших "грандов" зп очень даже велики, дзюба и кокорин по 3.5 лям получают, санчес в арсенале 4.5 к примеру. а гарсия и иванович по 4 получают...

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Raxor 23 июля 2017, 13:51

      Я имел не з/п футболистов, а наши с тобой ;)

      -2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > SKS6891 23 июля 2017, 13:51

      Имел ввиду, разумеется :-)

      -2
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      Рейтинг: -92

      Raxor > SKS6891 23 июля 2017, 22:45

      ну тогда ты прав, мои 28к рублей с их миллионами евро - ничто!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 июля 2017, 09:48

      Блин, за что такая сумма… у ливера непонятная все таки трансферная политика.. Покупают непонятно что и часто за большие деньги..

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      Рейтинг: +929

      ДСА 23 июля 2017, 08:26

      Баснословная сумма

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 23 июля 2017, 07:50

      29 матчей 8 голов.....Куда катиться этот мир!

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > InterMilLano1908 23 июля 2017, 13:45

      Он опорник!

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Daniil Boiko 23 июля 2017, 13:59

      Для опорника отличная статистика

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