Хазенхюттль договорился о продлении контракта с «РБ Лейпцигом»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль рассказал, что достиг договоренности с руководством клуба о продлении своего действующего контракта.

«Здесь я чувствую себя вполне хорошо и представляю, что команда способна подняться еще выше. На этой неделе у нас состоялся разговор с руководством клуба, по итогам которого можно точно сказать, что есть высокая вероятность моего продолжения работы здесь и после 2019 года.

Игра против «Баварии» показала то, на что способен «Лейпциг». Поэтому допускаю, что могу остаться здесь на долгий срок», – сказал Хазенхюттль.

Напомним, ранее появилась информация об интересе к специалисту со стороны «Баварии» и дортмундской «Боруссии».