Хазенхюттль – после 0:9 от «МЮ»: «Это кошмар»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль дал комментарий после матча 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Саутгемптон» проиграл со счетом 0:9 и повторил антирекорд АПЛ.

В 2019 году клуб с таким же счетом уступил «Лестеру».

На второй минуте матча с «МЮ» красную карточку получил 19-летний полузащитник Александр Янкевиц.

«Удаление после трех минут в матче с таким соперником... Поздравляю «Манчестер Юнайтед», они победили, они не переставали забивать.

Это кошмар. Но мы выстояли после 9:0 в прошлый раз и должны сделать это снова», – сказал Хазенхюттль.