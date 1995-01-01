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    Хазенхюттль – после 0:9 от «МЮ»: «Это кошмар»

    Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль дал комментарий после матча 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

    • «Саутгемптон» проиграл со счетом 0:9 и повторил антирекорд АПЛ.
    • В 2019 году клуб с таким же счетом уступил «Лестеру».
    • На второй минуте матча с «МЮ» красную карточку получил 19-летний полузащитник Александр Янкевиц.

    «Удаление после трех минут в матче с таким соперником... Поздравляю «Манчестер Юнайтед», они победили, они не переставали забивать.

    Это кошмар. Но мы выстояли после 9:0 в прошлый раз и должны сделать это снова», – сказал Хазенхюттль.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      Лфшт 1 час назад

      Жалко Святых. Хорошая команда, но из-за отдельных личностей 2й год вот так влетает.

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