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    Конте, Фонсека, Роджерс и еще три тренера могут сменить Артету в «Арсенале»

    Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Арсенала» в случае увольнения Микеля Артеты.

    По информации Daily Express, лондонский клуб рассматривает шесть потенциальных кандидатов на замену Артете.

    В шорт-лист лондонского клуба входят Антонио Конте, Паулу Фонсека и Эдди Хау, находящиеся без работы, а также главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль и тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

    • Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
    • Лондонцы выдали худший старт чемпионата в своей истории – 0 очков и 0 голов в 2 турах АПЛ.

    The Telegraph: «Арсенал» дал Артете пять матчей на исправление ситуации

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    Источник: Daily Express

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