Конте, Фонсека, Роджерс и еще три тренера могут сменить Артету в «Арсенале»

Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Арсенала» в случае увольнения Микеля Артеты.

По информации Daily Express, лондонский клуб рассматривает шесть потенциальных кандидатов на замену Артете.

В шорт-лист лондонского клуба входят Антонио Конте, Паулу Фонсека и Эдди Хау, находящиеся без работы, а также главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль и тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Лондонцы выдали худший старт чемпионата в своей истории – 0 очков и 0 голов в 2 турах АПЛ.

The Telegraph: «Арсенал» дал Артете пять матчей на исправление ситуации