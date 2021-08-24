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  • Конте, Фонсека, Роджерс и еще три тренера могут сменить Артету в «Арсенале»

Конте, Фонсека, Роджерс и еще три тренера могут сменить Артету в «Арсенале»

24 августа 2021, 11:54
5

Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Арсенала» в случае увольнения Микеля Артеты.

По информации Daily Express, лондонский клуб рассматривает шесть потенциальных кандидатов на замену Артете.

В шорт-лист лондонского клуба входят Антонио Конте, Паулу Фонсека и Эдди Хау, находящиеся без работы, а также главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль и тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

  • Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Лондонцы выдали худший старт чемпионата в своей истории – 0 очков и 0 голов в 2 турах АПЛ.

The Telegraph: «Арсенал» дал Артете пять матчей на исправление ситуации

Источник: Daily Express
Англия. Премьер-лига Арсенал Лестер Бельгия Саутгемптон Мартинес Роберто Роджерс Брендан Конте Антонио Фонсека Паулу Хау Эдди Хазенхюттль Ральф Артета Микель
Комментарии (5)
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сутулая собака и лисы
1629805691
всегда против смены тренера из-за плохих результатов, но кандидаты очень достойные. Конте и Роджерс сильно симпатизируют (второй еще и Мэдиссона переманит, хе-хе), они требовательны к дисциплине, этого сильно не хватает Арсеналу.
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talgatnurzhanov2006
1629807910
Дыма без огня не бывает, значит кредит доверия исчерпан.
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jek718875
1629823370
ЛАРИСУ ИВАНОВНУ ХАЧУ...
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jek718875
1629823924
Давно пора их разогнать и отправить всех в СПАРТАК
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LMI
1630158621
Да уж - вот Хау нам и подсунут, и продолжим мы в опу проваливаться и дальше
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