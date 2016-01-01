«Арсенал» выдал худший старт чемпионата в своей истории

А будет еще более фиговый старт - 3 поражения подряд и возможно 0 забитых мячей. Так что делаем задел на будущее в истории, чтобы никто не мог переплюнуть наши достижения
В матче второго тура АПЛ «Арсенал» проиграл «Челси» со счетом 0:2.
Команда Микеля Артеты уступила в обеих стартовых играх Премьер-лиги с общим счетом 0:4.
Это первый случай в истории лондонцев, когда они начали чемпионат с двух поражений без забитых голов.
- «Арсенал» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.
- Для столичной команды это 118-й сезон.