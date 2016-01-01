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    «Арсенал» выдал худший старт чемпионата в своей истории

    В матче второго тура АПЛ «Арсенал» проиграл «Челси» со счетом 0:2.

    Команда Микеля Артеты уступила в обеих стартовых играх Премьер-лиги с общим счетом 0:4.

    Это первый случай в истории лондонцев, когда они начали чемпионат с двух поражений без забитых голов.

    • «Арсенал» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.
    • Для столичной команды это 118-й сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +417

      LMI 53 минуты назад

      А будет еще более фиговый старт - 3 поражения подряд и возможно 0 забитых мячей. Так что делаем задел на будущее в истории, чтобы никто не мог переплюнуть наши достижения

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