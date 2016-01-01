«Арсенал» выдал худший старт чемпионата в своей истории

В матче второго тура АПЛ «Арсенал» проиграл «Челси» со счетом 0:2.

Команда Микеля Артеты уступила в обеих стартовых играх Премьер-лиги с общим счетом 0:4.

Это первый случай в истории лондонцев, когда они начали чемпионат с двух поражений без забитых голов.