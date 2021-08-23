The Telegraph: «Арсенал» дал Артете пять матчей на исправление ситуации

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не покинет свой пост в ближайшее время.

По информации The Telegraph, у 39-летнего специалиста будет еще пять матчей на исправление ситуации.

Испанец должен улучшить результаты команды в играх с «Вест Бромвичем» (25 августа, Кубок лиги), «Манчестер Сити» (28 августа, АПЛ), «Норвичем» (11 сентября, АПЛ), «Бернли» (18 сентября, АПЛ) и «Тоттенхэмом» (25 сентября, АПЛ).