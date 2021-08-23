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    The Telegraph: «Арсенал» дал Артете пять матчей на исправление ситуации

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не покинет свой пост в ближайшее время.

    По информации The Telegraph, у 39-летнего специалиста будет еще пять матчей на исправление ситуации.

    Испанец должен улучшить результаты команды в играх с «Вест Бромвичем» (25 августа, Кубок лиги), «Манчестер Сити» (28 августа, АПЛ), «Норвичем» (11 сентября, АПЛ), «Бернли» (18 сентября, АПЛ) и «Тоттенхэмом» (25 сентября, АПЛ).

    • Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
    • Лондонцы выдали худший старт чемпионата в своей истории – 0 очков и 0 голов в 2 турах АПЛ.

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    Источник: The Telegraph

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    23.08.2021 23:31
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