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    Хазенхюттль – об интересе «Ливерпуля» к Кейта: «РБ Лейпциг» не продает игроков после первого поступившего предложения»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль подчеркнул, что клуб не собирается просто так отпускать полузащитника Наби Кейта в «Ливерпуль».

    Ранее сообщалось, что «быки» отклонили предложение мерсисайдцев в размере 65 миллионов евро. Тем не менее ожидается, что красные сделают второе предложение на этой неделе.

    «Для нас огромный комплимент, что «РБ Лейпциг» вызывает подобные желания. Тем не менее философия клуба такова, что мы не можем себе позволить продавать игроков после первого поступившего предложения», – сказал Хазенхюттль.

    Кейта перебрался в «РБ Лейпциг» прошлым летом из «Зальцбурга» за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне 22-летний хавбек провел 32 матча, записав на свой счет восемь голов и восемь результативных передач.

    Источник: Skysports

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    17.07.2017 18:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 19 июля 2017, 00:06

      Да возьмут его по-любому,уж очень Клопп его хочет!

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 18 июля 2017, 06:53

      Клопп своего, немца - непременно притащит. А потом уволится.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > vick-north-west 18 июля 2017, 14:08

      Наби Кейта - немец?! О_о_о!!!

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > zatonn 19 июля 2017, 00:05

      Басня:как габонец немцем стал:)

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      Рейтинг: +122

      serginho8 17 июля 2017, 20:33

      Ну вот и намёк, мыл сделайте второе предложение улучшенное и тогда будем смотреть

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