Хазенхюттль – об интересе «Ливерпуля» к Кейта: «РБ Лейпциг» не продает игроков после первого поступившего предложения»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль подчеркнул, что клуб не собирается просто так отпускать полузащитника Наби Кейта в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «быки» отклонили предложение мерсисайдцев в размере 65 миллионов евро. Тем не менее ожидается, что красные сделают второе предложение на этой неделе.

«Для нас огромный комплимент, что «РБ Лейпциг» вызывает подобные желания. Тем не менее философия клуба такова, что мы не можем себе позволить продавать игроков после первого поступившего предложения», – сказал Хазенхюттль.

Кейта перебрался в «РБ Лейпциг» прошлым летом из «Зальцбурга» за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне 22-летний хавбек провел 32 матча, записав на свой счет восемь голов и восемь результативных передач.