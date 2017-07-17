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  • Хазенхюттль – об интересе «Ливерпуля» к Кейта: «РБ Лейпциг» не продает игроков после первого поступившего предложения»

Хазенхюттль – об интересе «Ливерпуля» к Кейта: «РБ Лейпциг» не продает игроков после первого поступившего предложения»

17 июля 2017, 18:28
5

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль подчеркнул, что клуб не собирается просто так отпускать полузащитника Наби Кейта в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «быки» отклонили предложение мерсисайдцев в размере 65 миллионов евро. Тем не менее ожидается, что красные сделают второе предложение на этой неделе.

«Для нас огромный комплимент, что «РБ Лейпциг» вызывает подобные желания. Тем не менее философия клуба такова, что мы не можем себе позволить продавать игроков после первого поступившего предложения», – сказал Хазенхюттль.

Кейта перебрался в «РБ Лейпциг» прошлым летом из «Зальцбурга» за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне 22-летний хавбек провел 32 матча, записав на свой счет восемь голов и восемь результативных передач.

Источник: Skysports
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Ливерпуль РБ Лейпциг Кейта Наби Хазенхюттль Ральф
Комментарии (5)
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serginho8
1500312787
Ну вот и намёк, мыл сделайте второе предложение улучшенное и тогда будем смотреть
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vick-north-west
1500349985
Клопп своего, немца - непременно притащит. А потом уволится.
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liverpool19861986
1500412015
Да возьмут его по-любому,уж очень Клопп его хочет!
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