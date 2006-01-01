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    Моуринью, Мойес и еще три специалиста номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в октябре

    Пресс-служба АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам октября.

    На награду номинированы пять специалистов. Голосование завершится 9 ноября. Победителя объявят на следующей неделе.

    Кейн, Сон и Тиаго Силва – в числе претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

    text

    Публикация от text (@premierleague) 6 Ноя 2020 в 4:00 PST

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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