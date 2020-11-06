Моуринью, Мойес и еще три специалиста номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в октябре

Пресс-служба АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам октября.
На награду номинированы пять специалистов. Голосование завершится 9 ноября. Победителя объявят на следующей неделе.
- Нуну Эшпириту Санту, «Вулверхэмптон» (десять очков в четырех матчах);
- Ральф Хазенхюттль, «Саутгемптон» (семь очков в трех матчах);
- Жозе Моуринью, «Тоттенхэм» (семь очков в трех матчах);
- Дэвид Мойес, «Вест Хэм» (пять очков в четырех матчах);
- Дин Смит, «Астон Вилла» (шесть очков в трех матчах).
Кейн, Сон и Тиаго Силва – в числе претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный сайт АПЛ