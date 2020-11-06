Кейн, Сон и Тиаго Силва – в числе претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

Пресс-служба АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам октября.
На награду номинированы восемь футболистов. Голосование завершится 9 ноября. Победителя объявят на следующей неделе.
- Че Адамс («Саутгемптон»);
- Конор Коди («Вулверхэмптон»);
- Пабло Форнальс («Вест Хэм»);
- Джек Грилиш («Астон Вилла»);
- Гарри Кейн («Тоттенхэм»);
- Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»);
- Тиаго Силва («Челси»);
- Кайл Уокер («Манчестер Сити»).
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Источник: Официальный сайт АПЛ