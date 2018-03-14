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    Тренер «Лейпцига»: «Будем играть против «Зенита» в атаку»

    Главный тренер немецкого «Лейпцига» Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита». Встреча состоится 15 марта в 21:00 по Москве.

    – Что скажете о составе на матч?

    – У нас есть определенные сложности. У Кевина Кампля повреждение, Дайот Упамечано не очень хорошо себя чувствует. Нам удалось приехать сюда в составе из 19-20 игроков.

    – Какие впечатления от стадиона? Тепло ли вам в Петербурге?

    – Температура на стадионе идеальная. Сама арена тоже впечатляет. Здесь будет еще жарче и громче, когда придут 40-50 тысяч болельщиков. Приложим все усилия к тому, чтобы эта важная страница в истории нашего клуба была успешной.

    – «Зенит» очень хорошо играет на своем поле в еврокубках. Что вы думаете по этому поводу? Насколько сложнее вам будет играть в Петербурге?

    – Это естественно, что команда дома выступает сильнее. В связи с этим хочу сказать, что мы не будем садиться в оборону. Нам нужно самим забивать голы, желательно – сделать это первыми.

    Источник: Sportbox.ru

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    14.03.2018 23:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 марта 2018, 13:37

      Необязательно атаковать. У Манчини всё равно забивать некому, кроме Кокорина, а Кокорин не забивает.

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 15 марта 2018, 10:13

      Просрали чемпионат,хоть в лиге европы не подведите!Верим в тебя!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 15 марта 2018, 09:51

      Тогда получите по-полной - Зенит этим сполна воспользуется!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 марта 2018, 09:20

      Бегите, бегите в атаку, Зеня только этого и ждет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2018, 05:59

      Лейпциг, это Локомотив, который?

      0
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons > Zeff 15 марта 2018, 08:46

      Лейпциг - это Амкар который

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > DeviDjons 15 марта 2018, 09:20

      СКА Хабаровск.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > prezent2017 16 марта 2018, 12:18

      Со СКА Хб на выход пожалуйте!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2018, 05:55

      Давайте! Огребёте по полной.

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 15 марта 2018, 00:51

      Быстрее вылетит Зенит-быстрее свалит итальяшка

      -3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 марта 2018, 23:24

      Ждём красивой игры

      3
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