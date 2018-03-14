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Тренер «Лейпцига»: «Будем играть против «Зенита» в атаку»

14 марта 2018, 23:16
11

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита». Встреча состоится 15 марта в 21:00 по Москве.

– Что скажете о составе на матч?

– У нас есть определенные сложности. У Кевина Кампля повреждение, Дайот Упамечано не очень хорошо себя чувствует. Нам удалось приехать сюда в составе из 19-20 игроков.

– Какие впечатления от стадиона? Тепло ли вам в Петербурге?

– Температура на стадионе идеальная. Сама арена тоже впечатляет. Здесь будет еще жарче и громче, когда придут 40-50 тысяч болельщиков. Приложим все усилия к тому, чтобы эта важная страница в истории нашего клуба была успешной.

– «Зенит» очень хорошо играет на своем поле в еврокубках. Что вы думаете по этому поводу? Насколько сложнее вам будет играть в Петербурге?

– Это естественно, что команда дома выступает сильнее. В связи с этим хочу сказать, что мы не будем садиться в оборону. Нам нужно самим забивать голы, желательно – сделать это первыми.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит РБ Лейпциг Хазенхюттль Ральф
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1521059085
Ждём красивой игры
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Dimon 007
1521064282
Быстрее вылетит Зенит-быстрее свалит итальяшка
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Zeff
1521082549
Давайте! Огребёте по полной.
Ответить
Zeff
1521082798
Лейпциг, это Локомотив, который?
Ответить
prezent2017
1521094812
Бегите, бегите в атаку, Зеня только этого и ждет.
Ответить
starche
1521096715
Тогда получите по-полной - Зенит этим сполна воспользуется!
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upiter622
1521098030
Просрали чемпионат,хоть в лиге европы не подведите!Верим в тебя!!!
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vitvik
1521110264
Необязательно атаковать. У Манчини всё равно забивать некому, кроме Кокорина, а Кокорин не забивает.
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