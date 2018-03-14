Тренер «Лейпцига»: «Будем играть против «Зенита» в атаку»

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита». Встреча состоится 15 марта в 21:00 по Москве.

– Что скажете о составе на матч?

– У нас есть определенные сложности. У Кевина Кампля повреждение, Дайот Упамечано не очень хорошо себя чувствует. Нам удалось приехать сюда в составе из 19-20 игроков.

– Какие впечатления от стадиона? Тепло ли вам в Петербурге?

– Температура на стадионе идеальная. Сама арена тоже впечатляет. Здесь будет еще жарче и громче, когда придут 40-50 тысяч болельщиков. Приложим все усилия к тому, чтобы эта важная страница в истории нашего клуба была успешной.

– «Зенит» очень хорошо играет на своем поле в еврокубках. Что вы думаете по этому поводу? Насколько сложнее вам будет играть в Петербурге?

– Это естественно, что команда дома выступает сильнее. В связи с этим хочу сказать, что мы не будем садиться в оборону. Нам нужно самим забивать голы, желательно – сделать это первыми.